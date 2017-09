I’m Your Man – La vie de Leonard Cohen sera en librairie demain

Publié par la maison d’édition québécoise Édito, filiale de Gallimard, I’m Your Man – La vie de Leonard Cohen «apporte un nouvel éclairage sur la vie de Leonard Cohen». Écrit par la journaliste américaine Sylvie Simmons, reconnue pour son travail au magazine MOJO, l’ouvrage contient plusieurs anecdotes, amassées au fil des conversations que l’auteure a eues avec Cohen ainsi que plusieurs proches collaborateurs, ami(e)s, amoureuses et artistes reconnus.

«Dans cet ouvrage, elle (Simmons) explore plusieurs facettes de l’artiste, remontant ainsi à son enfance et sa jeunesse à Montréal, baignées dans la culture de ses origines juives; relate l’émergence de son talent d’auteur, de poète et de compositeur, et les rencontres qui ont jalonné et façonné sa carrière; raconte l’amoureux tourmenté et volage, et comment les femmes ont inspiré ses plus belles compositions; révèle l’être en quête de spiritualité et d’absolu… sans oublier ses épisodes dépressifs, sa dépendance aux drogues et au sexe», peut-on lire dans un communiqué de presse envoyé il y a quelques jours.

Acclamé dans sa version originale par plusieurs médias d’envergure, notamment Rolling Stone, The Observer et The Globe and Mail, qui l’a qualifié de «biographie de Cohen la plus complète à ce jour», I’m Your Man – La vie de Leonard Cohen paraîtra en librairie ce mercredi 13 septembre. Élisabeth Domergue et Françoise Vella sont derrière la traduction.