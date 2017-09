Prix Polaris 2017 : Lido Pimienta rafle les honneurs

Paru en 2016, La Papessa est un mélange de musiques afro-colombiennes, d’électro et de synthpop. Lundi soir à Toronto, la ville d’adoption de Pimienta qui est originaire Barranquilla en Colombie, cet album a été préféré à ceux de Leonard Cohen, A Tribe Called Red, BADBADNOTGOOD, Feist, Gord Downie, Leif Vollebekk, Lisa LeBlanc, Tanya Tagaq et Weaves.

Remis chaque année au meilleur album canadien toutes catégories confondues, le prix Polaris est déterminé par un large panel de critiques et de spécialistes de l’industrie musicale canadienne. Depuis le début de la décennie actuelle, Kaytranada, Buffy Sainte-Marie, Tanya Tagaq, Godspeed You! Black Emperor, Feist, Arcade Fire et Karkwa ont remporté les honneurs.