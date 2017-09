Celebrating David Bowie : la tournée hommage s’arrêtera à Montréal

S’amorçant à Silver Spring, la tournée nord-américaine s’arrêtera au M Telus (ex-Métropolis) de Montréal le 17 février 2018, avant d’en faire de même au Danforth Music Hall de Toronto le lendemain.

Celebrating David Bowie rassemblera plusieurs musiciens d’importance, à commencer par l’ex-membre de King Crimson, Adrian Belew, qui a suivi Bowie en tournée en 1979 et 1990. En vedette sur les albums Heathen et Reality, le guitariste Gerry Leonard sera également de la partie, de même que le bassiste des tournées Let’s Dance et Serious Moonlight, Carmine Rojas. Le chanteur de la formation rock Fishbone, Angelo Moore, le bassiste Joe Sumner (fils de Sting) et le chanteur guatémaltèque Gaby Moreno sont aussi de la tournée.

En entrevue à Rolling Stone, le producteur Angelo Bundini (alias Scorte) a précisé que plusieurs formidables surprises seraient au rendez-vous.