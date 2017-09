Lisa LeBlanc dévoile une «vidéo-souvenir» pour sa reprise de Motörhead

Tirée de son plus récent album Why You Wanna Leave, Runaway Queen?, lancé il y a un an, Ace of Spades est une reprise aux teintes country et bluegrass du hit incontesté de Motörhead, paru en 1980 sur un album du même nom.

Présenté sous forme de «vidéo-souvenir», ce nouveau clip présente des images de spectacles que Lisa LeBlanc a donnés au courant de l’été au Festival d’été de Québec, au Festif! de Baie-Saint-Paul et au Sommet des arts et de la musique de Longueuil. C’est son ami Pierre-Luc Racine qui est à la barre de cette réalisation simple, entièrement centrée autour de l’énergie de la chanteuse et de sa chimie avec ses musiciens.

LeBlanc poursuit actuellement une tournée pancanadienne, qui s’arrêtera notamment au Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe le 8 décembre et au Théâtre Corona de Montréal le lendemain.