Noel Gallagher à la Place des Arts en février 2018

Formé à Manchester, Noel Gallagher’s High Flying Birds offrira une tournée nord-américaine, qui s’arrêtera à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts le 18 février prochain. La prévente pour ce rendez-vous s’amorcera le mercredi 27 septembre à 10h.

Cette série de spectacles s’inscrit dans une tournée en soutien à Who Built The Moon?, le troisième album du projet de Gallagher prévu pour le 24 novembre prochain sous Sour Mash. Encore une fois concocté en collaboration avec le réalisateur, DJ et compositeur David Holmes, l’opus «rassemble des chanteurs et des musiciens invités de partout à travers le monde pour donner vie à 11 pièces finement positionnées entre l’expérimentation et un jukebox d’influences intemporelles», notamment la pop psychédélique française, la musique électro classique, le soul, le rock, le disco et le dance.

«Les gens vont être surpris. Je crois que les gens aiment Noel et qu’ils souhaitent ardemment qu’il lance un gros disque dynamique et up-tempo — une grande partie de la musique de Noel est habituellement plutôt mid-tempo. Cet album-ci est très amusant», révèle Holmes dans un communiqué de presse envoyé aujourd’hui.