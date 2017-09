Rymz : «C’est une atteinte à ma réputation»

Prévu ce samedi 30 septembre au Centre communautaire de l’arrondissement de Jacques-Cartier, qui sert également d’amphithéâtre à l’école secondaire Mitchell-Montcalm, le spectacle Back to school party mettait notamment en vedette Mike Shabb et Rymz, l’un des rappeurs les plus populaires de toute la scène hip-hop locale à l’heure qu’il est. Suivant les conclusions d’un rapport de police de cinq pages signalant que «cet évènement comporte un risque important», la ville de Sherbrooke a choisi d’annuler le contrat de location qui liait la salle et le promoteur BLK Management.

«C’est vraiment plate, surtout que j’avais fait de la promo en masse sur les réseaux sociaux. En plus, je viens juste d’apprendre les vraies raisons», révèle Rymz, rejoint au téléphone plus tôt aujourd’hui.

Injustifiées à plusieurs égards, les «vraies raisons» de cette annulation concernent notamment les paroles des deux rappeurs. «Dans cette lignée, certaines paroles chantées par Rymz nous laissent songeurs. Dans la chanson Crâne, avec Souldia, on peut entendre : ‘’De toute façon, la police connaît déjà mon prénom, soldats pour chacals, au quatre coins du globe [sic], c’est le chant des corbeaux. La mélodie du glock (arme à feu) dans l’crâne. (…) J’baise ma nana sur le capot», peut-on lire en page trois du rapport.

Or, mis à part la dernière ligne, toutes ces phrases sont livrées par Souldia, qui n’était pas au programme du spectacle. «Anyway, même si j’avais dit quoi que ce soit, c’est d’la musique. Le rap, c’est imagé… On peut parler de crack en parlant de beat. Et c’est certainement pas un agent de police qui va se mettre à interpréter mes tounes, mis à part si c’est une menace directe envers quelqu’un par exemple», juge le principal intéressé.

Au-delà de cette chanson, c’est la relation professionnelle unissant Rymz et Souldia qui semble déranger le Service de police de Sherbrooke – ce dernier ayant été arrêté il y a près d’une décennie pour possession d’une arme à feu chargée. Depuis l’an dernier, les deux rappeurs ont donné plusieurs spectacles en soutien à leur album collaboratif Amsterdam. «On fait le tour du Québec et, franchement, c’est toujours très positif, autant pour la salle que pour les jeunes dans l’assistance. On fait des shows très festifs, et il n’y a jamais rien de mal qui s’est passé (…) Quand on organise un show, on s’assure toujours qu’il y ait de la sécurité, car nous non plus, on en veut pas d’évènements plates… C’est regrettable qu’on en soit là aujourd’hui.»

Seule situation semblable en plus de 10 ans de carrière : l’annulation d’un spectacle à Saint-Tite par la mairie de la ville il y a quelques mois. «C’était pour des raisons aussi nébuleuses, mais ça avait pas trop fait de bruit», se souvient le rappeur de 28 ans.

Mais cette fois, la situation pourrait venir avec son lot de conséquences, car dans la vie de tous les jours, Rymz est éducateur en foyer de groupe auprès des enfants. «J’pense pas que mon employeur soit bien content de ce qui se passe. J’vais devoir aller m’expliquer…» confie-t-il. «À mon sens, c’est une atteinte à ma réputation. Avec Carlos (NDLR Directeur de l’étiquette Joy Ride, sous laquelle il est signé), on envisage un recours. Personnellement, c’est pas trop mon genre d’entrer dans les détails judiciaires, mais si ça peut me nuire à court ou long terme, faut que je me back.»

Parmi les autres conclusions tirées par ce rapport, on note que «des débordements pourraient avoir lieu» et que «des mineurs pourraient être en contact avec de l’alcool et des drogues dures». Le choix de l’endroit (une école secondaire) semble donc poser problème aux autorités. «Moi, je suis habitué de travailler avec les jeunes. Je fais même des ateliers dans des centres jeunesse. Ce que je fais, c’est de la musique, pas de la propagande», soutient Rymz, jugeant aberrant qu’on annule le concert en raison du lieu initial de sa tenue.

Dimanche, le promoteur BLK a annoncé qu’un nouvel évènement mettant en vedette les deux mêmes artistes aurait lieu le 12 janvier prochain au Théâtre Granada. Sur le point de sortir un troisième album, Mille soleils, Rymz y voit donc l’occasion parfaite pour lancer sa nouvelle tournée.

«On va revenir avec du nouveau stock», prévoit-il. «On aura un show de meilleure qualité dans une plus grosse salle. Je vois ça d’un bon œil.»