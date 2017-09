CCF17 : Mara Tremblay, Pierre Flynn, Loud et bien d’autres

Le rendez-vous musical incontournable de l’automne au Québec propose encore une fois plusieurs premières montréalaises, notamment celles de Keith Kouna (2 novembre, Club Soda), Canailles (3 novembre, Lion d’or), Paupière (4 novembre, Lion d’or), Les Charbonniers de l’enfer (4 novembre, L’Astral), Sagot (9 novembre, Lion d’or) et Les soeurs Boulay (9 novembre, Club Soda).

Comme d’habitude, quelques artistes profiteront de leur passage au festival pour offrir un spectacle-lancement. C’est entre autres le cas de Loud (3 novembre, Club Soda), Philippe Brach (6 novembre, Club Soda), Mara Tremblay (7 novembre, Sala Rossa), La famille Ouellette (7 novembre, Fairmount) et Daran (8 novembre, Club Soda).

En plus des spectacles déjà annoncés d’Alaclair Ensemble (10 novembre, SAT), Martin Léon (5 novembre, Club Soda) et Corps amour anarchie, un hommage à Léo Ferré qui réunira Philippe B, Michel Faubert, Catherine Major, Alexandre Désilets et Bïa (8 et 9 novembre, Cinquième Salle), CCF17 présentera d’autres rendez-vous de qualité, notamment Cali (3 novembre, Gesù), Vilain Pingouin (4 novembre, Café Campus), Nicolet (8 novembre, L’Esco), Pierre Flynn avec Antoine Corriveau (8 novembre, Lion d’or) et Martel Solo (11 novembre, Quai des brumes).

La 31e édition du festival aura lieu du 2 au 12 novembre.

