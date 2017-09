Un nouvel album double pour Gord Downie

Comprenant 23 nouvelles chansons, chacune dédiée à quelqu’un dont l’identité n’est pas révélée, ce sixième album solo de l’auteur-compositeur-interprète ontarien a été réalisé et co-écrit en collaboration avec Kevin Drew, membre fondateur de Broken Social Scene. L’inséparable duo revient donc avec un nouvel effort à peine un an après la sortie de Secret Path, album qui s’était retrouvé sur la courte liste du prix Polaris.

Atteint d’un cancer du cerveau en phase terminale, Downie a enregistré cet album durant deux sessions d’enregistrement de quatre jours, en janvier 2016 et en février 2017.

Réalisée par Jennifer Baichwal et Nicolas de Pencier, une courte vidéo promotionnelle est parue sur la chaine de Downie plus tôt aujourd’hui. «Voici mon album solo. Chaque chanson est à propos d’une personne», mentionne le chanteur dans la description de celle-ci. Bref, on peut s’attendre à un album touchant et intime.