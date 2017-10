Festival LV3 à Lavaltrie : une première édition avec The Franklin Electric, Émile Bilodeau et Loud

S’articulant autour de la musique, de la technologie et de la gastronomie, la première édition du Festival LV3 se tiendra les 20 et 21 octobre prochains dans la ville de Lanaudière.

Plusieurs lieux du centre-ville seront exploités au courant de l’événement, à commencer par l’église Caisse Desjardins de D’Autray qui accueillera The Franklin Electric le vendredi 20 octobre et Bobby Bazini le lendemain. Le café culturel de la Chasse-Galerie présentera quant à lui les concerts de Cherry Chérie et du Cabaret Corrosif, soirée d’humour avec Didier Lambert, François Boulianne, Ben Lefebvre, Charles Deschamps et Pascal Cameron.

Le samedi dès 16h, une scène extérieure spéciale sera déployée juste à côté du café culturel. On pourra y voir Émile Bilodeau, Loud, Geoffroy, Les Chiens de ruelles et Passe-moi la puck, groupe hommage aux Colocs.

Côté technologie, les locaux de l’entreprise lavaltroise Dévolutions seront ouverts aux festivaliers voulant participer à un LAN Party. Sur place, ces derniers auront la chance de rencontrer Stéphanie Harvey (alias missharvey), joueuse professionnelle de Counter-Strike qui a remporté cinq championnats du monde.

Autrement, Martin Juneau sera aussi de la partie pour le volet gastronomique. Différents endroits de la ville proposeront des menus et des accorts mets et vins concoctés par le chef du Pastaga.

