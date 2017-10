Mundial Montréal 2017 : la programmation dévoilée

Comme d’habitude, plusieurs artistes de partout dans le monde seront en vedette dans plusieurs vitrines, notamment la New-Yorkaise Leyla McCalla qui mélange musique cajun et haïtienne.

Très attendu, l’Égyptien d’adoption suédoise Ramy Essam, repéré au Tahrir Square durant la révolution égyptienne de 2011, sera de passage durant le festival, à l’instar de la chanteuse funk israelo-éthiopienne AvevA, du groupe dance traditionnel italien Kalàscima, de la formation française Lo’Jo et de Noreum Machi, dont la musique «s’inscrit dans la tradition chamanique de la côte est coréenne».

L’accent sera également mis sur le talent des artistes autochtones du Canada, entre autres Quantum Tangle, William Prince, Lacey Hill, Amanda Rheaume et Nike & The Deer Children. D’autres artistes canadiens tels que Kaia Kater, Zimbamoto et l’incontournable Colombien d’origine Roberto López feront aussi partie du festival.

Plus généralement, le festival sera cette année déployé sur un thème se résumant en deux mots clés : Immigrant Nation. «Le climat socio-politique général actuel étant constamment chargé de différends puisant leur source dans l’intolérance, nous avons donc le sentiment de devoir encore et toujours plus, mettre l’accent sur l’importance de travailler ensemble et de mettre notre diversité culturelle sur un piédestal, car oui, la diversité est bel et bien une force, notre force!» explique le directeur artistique du festival Derek Andrews.

Mundial Montréal se déroulera du 14 au 17 novembre prochains. Plus de détails.