Dead Obies flambe tout sur Monnaie

L’an passé, Snail Kid n’avait pas assez de sous pour un club sandwich mais hé! c’est du passé. L’argent n’est plus un problème pour les Dead Obies et les membres du sextuor mettent tout en place pour nous le faire comprendre dans ce vidéoclip où le vert des billets et des plants de weed prédomine.

« Mets la monnaie dans ma main, mets la monnaie dans ma main… » On se tarde de voir les quêteux reprendre le dernier hook de la formation montréalaise. Ceci étant écrit, c’est plutôt « un état d’esprit fondé sur l’entrepreneuriat européen », on site leur communiqué de presse, qui leur inspire cette ligne fort efficace.

Un nouveau single un tantinet onirique (grâce à la flûte traversière!) qui a été enregistré à Paris lors de leur plus récente tournée dans la mère patrie.

Dead Obies se produira à Laval (Annexe 3) ce 14 octobre et à l’Anglicane de Lévis le 8 décembre. Deux dates entrecoupées d’une autre saucette en France.

