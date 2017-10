Les révélations Tibe et Falcxne lancent une bombe R&B

Encore peu connus, Tibe et Falcxne dépassent pourtant le cap plus qu’enviable des 15 000 abonnés sur leur page Soundcloud respective.

Alors que le premier, un producteur montréalais de 21 ans, s’est fait connaître avec des singles à l’énergie trap cinglante, dont plusieurs ont dépassé les 100 000 écoutes, le deuxième, un chanteur et producteur originaire de Mississauga, retient tout particulièrement l’attention depuis la sortie de Home Alone Dance Party, un EP de remix méticuleusement concocté.

Cette fois, ils allient leurs forces sur le single All to Myself, une pièce R&B chaleureuse aux teintes sensuelles et à la rythmique trap manifeste. À découvrir sans plus tarder.