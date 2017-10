P!nk à Montréal en 2018

Annoncée aujourd’hui, la tournée mondiale Beautiful Trauma 2018 se déploiera au Centre Bell le 23 mars 2018. Les billets pour ce spectacle seront mis en vente le vendredi 13 octobre prochain à 10h, au prix oscillant entre 86,69$ et 299,69$.

Le septième album de la chanteuse américaine de 38 ans paraîtra aussi le 13 octobre. Successeur de The Truth About Love, premier opus de l’artiste à avoir atteint le sommet du Billboard 200 à sa sortie (en 2012), Beautiful Trauma contient 13 nouvelles chansons, dont Whatever You Want, troisième extrait lancé aujourd’hui qui fait suite au single homonyme et à What About Us.