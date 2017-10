GAMIQ 2017 : Alaclair Ensemble et Chocolat en tête des nominations

Après avoir récolté moult nominations au Gala de l’ADISQ, le sextuor hip-hop Alaclair Ensemble en fait de même au GAMIQ, menant la parade avec six mentions (notamment dans les catégories prisées de la chanson, de l’artiste et du spectacle de l’année). Quant à lui, le groupe rock Chocolat tire son épingle du jeu avec cinq nominations.

Le trio électro-folk Dear Criminals fait aussi bonne figure avec quatre mentions, tout juste devant Antoine Corriveau, Lydia Képinski, Avec pas d’casque, Of Course, Dead Obies et Matt Holubowski qui sont tous nommés à trois reprises.

Le 12e gala GAMIQ aura lieu le dimanche 26 novembre prochain au Café Campus. Pour une deuxième année de suite, la soirée sera animée par le duo Sèxe Illégal, tandis que le house-band du gala sera mené par Debbie Tebbs.

Ada Lea, Bad Nylon, Barry Paquin Roberge, Briga, Charôgne, Crabe, Fuudge, Gab Paquet, Héliodrome, Lakes of Canada, Orloge Simard et Samuele donneront une prestation au courant de la soirée.

Prix du public

Alaclair Ensemble

Avec pas d’casque

Burning The Oppressor

Caravane

Chassepareil

Chocolat

Dead Obies

Floating Widget

Guy Brière

Harfang

Karen St-Laurent Trio

L’Oumigmag

La Carabine

Matt Holubowski

Orloge Simard

Quebec Redneck Bluegrass Project

The Blaze Velluto Collection

The Bright Road

The Johans

Tintamare

Album folk

Avec pas d’casque – Effets spéciaux

Leif Vollebeck – Twin Solitude

Les Hay Babies – 4e Dimension

Louis-Philippe Gingras – Troisième rangée

Samuele – Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent

EP folk

Ada Lea – EP

Aliocha – Sorry Eyes

Helena Deland – Drawing Room

Meteor Ranchero – Incomplet

Noé Talbot – Déballer le présent (extra)

Album pop

Gab Paquet – Santa Barbara

Groenland – A Wider Space

KROY – Scavenger

Le Couleur – P.O.P

Peter Peter – Noir Éden

EP pop

Emilie & Ogden – 10 000 (solo)

Jeffrey Piton – Après le déluge, après le froid

Karim Ouellet – Aikido

Lydia Képinski – EP

Van Carton – La Saison

Album electro

Das Mörtal – Always Loved

Ouri – Superficial

Suuns – Hold/Still

Valaire – Oobopopop

Xarah Dion – Fugitive

EP electro

Dear Criminals – Nelly

Gold Zebra – Un amour d’été (OST)

HWYS – Beaches

Millimetrik – Sour Mash EP

Of Course – Naufrage un jeudredi

Album rap

Alaclair Ensemble – Les frères cueilleurs

C-Drik – Liqueur forte

KNLO – Long jeu

Lary Kidd – Contrôle

Nomadic Massive – The Big Band Theory

EP rap

Dead Obies – Air Max

L’Amalgame X Of Course – Le Prix du Funk

La Brigade des mœurs – La Brigade des mœurs

Le Nouveau Rappeur – Cristobal Huait

Yes Mccan – P.S. Merci pour le love

Album rock

Barry Paquin Roberge – Voyage massage

Chocolat – Rencontrer Looloo

Les Dales Hawerchuk – Désavantage numérique

Les Deuxluxes – Springtime Devil

O Linea – O Linea

EP rock

Floating Widget – The Sounds of Earth

Jesse Mac Cormack – After The Glow

On a créé UN MONSTRE – Insectarium

Rodney The Walrus – Code Morse II

zouz : EP1

Album indie rock

Antoine Corriveau – Cette chose qui cognait au creux de sa poitrine sans vouloir s’arrêter

Blood and Glass – Punk Shadows

Catherine Leduc – Un bras de distance avec le soleil

Corridor – Supermercado

Lesbo Vrouven – Grifff Pifff

EP indie rock

Abrdeen – Endless Nights and Dreamlike Mornings

Adam Strangler – Key West

Cédrik St-Onge – Les yeux comme deux boussoles

L’Indice – Cycles Un

Mélanie Venditti – EP

Album ou EP folk-bluegrass

Canailles – Backflips

Élixir de gumbo – Le beau piège

Le Winston Band – Bolton Boogie

Quebec Redneck Bluegrass Project – Royale Réguine

Raphaël Dénommé – Raphaël Dénommé EP

Album ou EP post-rock/post-punk

Co/ntry – Cell phone 1

Duchess says – Sciences Nouvelles

Le monde dans le feu – Le miracle de la température

Oromocto Diamond – Atlantis

We Are Wolves – Wrong

Album ou EP punk

Boids – Demo bag

Cirrhose et Cendrier – Hey le Trognon!

Clavicule Slingshot – Phénix Rôtis

Fuck Toute – Fuck toute

Mute – Remember death

Album ou EP metal

Apes – Lightless

Krokmitën – Heta

La Corriveau – Black Sorrow

Never more than less – Peace, War, Whatever

Obey the Brave – Mad Season

Album ou EP expérimental

Atsuko Chiba – The Memory Empire

Héliodrome – Le Jardin des espèces

Julien Sagot – Bleu Jane

Les Martyrs de Marde – Extinction de foi

Téhu – EP Boulevard

Album ou EP World

Afrikana Soul Sister – Afrikana Soul Sister

Di Astronauts – Lova Notes and Outta Space Poems

DJU – Fracas des racines

Gadji Gadjo – Regards

The Brooks – Pain & Bliss

Album ou EP jazz

L’Oumigmag – Territoires

Parc X trio – Dream

SHPIK – Fabulation

Trio Jonathan Turgeon – Les rêves errants

West Trainz – Train Songs

Vidéoclip de l’année

Alaclair Ensemble – Ça que c’tait

Antoine Corriveau et Fanny Bloom – Constellations

Athena – Acide

Bad Nylon – Rappa

Canailles – Rendez-vous galant

Chocolat – Ah ouin

Das Mörtal – Midnight Rendez-Vous (feat. French Fox)

Dead Obies – Waiting

Dear Criminals – Nelly

Degueu ça pu – Je fais le bacon

Élixir de Gumbo – Gang de rue

Gazoline – L’amour véritable est aux rebelles

Geoffroy – Sleeping on my own

KNLO – Justeçayinque

KROY – Learn

Le Couleur – Premier Contact

Matt Holubowski – Exhale/Inhale

Mauves – Longtemps

Mundy’s Bay – Glow

Rouge Pompier – Mercredi

Saratoga – Je t’attends dehors

Simon Kingsbury – Comme douze

Valaire – GOLDEN RULE Do The Oobopopop (feat. Alan Prater)

VioleTT Pi – Betsey Johnson

We are Wolves – Wicked Games

Pochette d’album de l’année

Atsuko Chiba – The Memory Empire

Avec pas d’casques – Effets spéciaux

Chocolat – Rencontrer Looloo

Héliodrome – Le Jardin des espèces

Julien Sagot – Bleu Jane

Mardi Noir – L’Oeil de la tempête

Mauves – Coco

Nomadic Massive – The Big Band Theory

Of Course – Naufrage un jeudredi

Ripé – Ripé Rock Ripé

Chanson de l’année

Alaclair Ensembe – Ça que c’tait

Beyries – Wondering

Corridor – Coup d’épée

Lydia Képinski – Apprendre à mentir

Matt Holubowski – Exhale/Inhale

Spectacle de l’année

Alexandre Desilets

Black Tiger Sex Machine

Chocolat

Dear Criminals

Alaclair Ensemble, Koriass, Brown (L’Osstidtour)

Artiste de l’année

Alaclair Ensemble

Antoine Corriveau

Dear Criminals

Émile Bilodeau

Louis-Philippe Gingras

Révélation de l’année

Beyries

Blood and Glass

Lydia Képinski

Zen Bamboo

zouz

Média numérique de l’année

Choq.ca

Ecoutedonc.ca

Feu à volonté

Le Canal auditif

Livetoune

Salle de spectacle de l’année

Bar Le Ritz PDB

Le Cercle

Le Divan Orange

Le Mouton Noir

L’Esco

Radio de l’année

CFAK

CFOU

CIBL

CISM

CKRL