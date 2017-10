Johnny Depp et Marilyn Manson en vedette dans un clip gore à souhait

On n’est pas certain de comprendre tout ce qui se passe dans ce nouveau clip NSFW réalisé par Bill Yukich, en soutien au tout nouvel album de Marilyn Manson.

Interprétant Cain et Abel, les fils d’Adam et Ève selon la Bible, l’acteur Johnny Depp et le chanteur américain se lancent des regards intenses, alors que se pavanent des femmes en tenue légère autour d’eux. Pour ajouter un peu de violence gratuite, Manson se prélasse dans un bain de sang. Bref, c’est la débauche du chanteur gothic rock à son état le plus naturel.

Paru vendredi dernier, son 10e effort Heaven Upside Down marque un retour à ses origines heavy metal et industriel.