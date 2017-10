M pour Montréal dévoile la programmation complète de sa 12e édition

Prenant place dans plusieurs salles de la métropole du 15 au 18 novembre, le festival ayant comme idéologie «de faire rayonner les talents locaux et Montréal à l’international» pourra cette année compter sur la présence de 200 délégués de l’industrie musicale provenant d’une quinzaine de pays.

Ces derniers côtoieront le public montréalais dans plusieurs évènements, notamment durant le spectacle d’ouverture à la Casa del Popolo qui réunira les révélations locales Men I Trust, Aliocha, Geoffroy et Ghostly Kisses. Le 18 novembre, Peter Peter et Le Couleur se produiront au Théâtre Fairmount, alors qu’en feront de même le brillant pianiste Jean-Michel Blais au Rialto et les rappeurs complices David Lee et Rymz au Club Soda.

D’autres talentueux artistes d’ici se produiront tout au long du festival : Lou Phelps, Un Blonde, Yamantaka // Sonic Titan, Lary Kidd, FouKi, Pierre Kwenders, Lydia Képinski, Les Hôtesses d’Hilaire, Ben Shims (de SUUNS) et plusieurs autres.

Côté canadien et international, plusieurs autres spectacles valent le détour. Si certains avaient déjà été annoncés, comme ceux d’Odesza au M Telus (déjà complets), d’Alvvays au Club Soda, de The Courtneys au Quai des brumes et de Yonatan Gat à la Sala Rossa, d’autres comme ceux de Shame et de Deradoorian (de Dirty Projectors) viennent tout juste d’être dévoilés.

De passage au Casino de Montréal le 17 novembre pour le spectacle spécial MWA (M With Attitude) aux côtés de la bande des WordUP! Battles et des jeunes rappeurs étoiles Mike Shabb, Flawless Gretzky et Kevin Na$h, le emcee californien Del the Funky Homosapien (proche collaborateur de Gorillaz) sera de passage à Montréal pour la première fois depuis 2006.

