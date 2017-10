Loud annonce son premier album solo avec un clip visuellement impeccable

Réalisé par Will Fradette, également derrière le clip de 56K qui a récemment dépassé le million de vues sur Youtube, Hell, What A View met en vedette un Loud au bras cassé, seul dans un immense paysage à couper le souffle. Clamant ses envies d’exil dans les paroles, le rappeur montréalais profite d’une production remarquable signée Realmind, Ajust et Ruffsound.

Prévu pour le 10 novembre prochain sous Joy Ride Records (Rymz, Shash’U), Une année record est le premier album solo de Loud, faisant suite au brillant EP New Phone paru au printemps dernier. Contenant dix nouvelles chansons, dont des collaborations avec son fidèle acolyte Lary Kidd et 20Some (de Dead Obies), l’opus est entièrement réalisé par Ajust et Ruffsound. Plusieurs spectacles auront lieu prochainement, notamment un à la salle Méduse de Québec le 27 octobre et un autre au Club Soda à Montréal le 3 novembre dans le cadre de Coup de cœur francophone.

Sur le nouveau site de l’artiste montréalais, on retrouve plusieurs images des sessions d’enregistrement ainsi que quelques vidéos, dont l’une particulièrement drôle montrant Loud en 2010 lors de l’enregistrement de son premier projet solo qui n’a finalement jamais vu le jour.