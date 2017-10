Cinq concerts uniques en hommage à Leonard Cohen

Présentés dans le cadre de l’exposition Une brèche en toute chose / A Crack in Everything, qui s’amorcera au Musée d’art contemporain de Montréal le 9 novembre prochain, ces évènements corganisés par POP Montréal prendront place au Gesù et mettront à l’honneur plusieurs artistes d’ici qui interprèteront un album classique de Leonard Cohen dans son intégralité.

D’abord, le 30 novembre, l’album I’m Your Man (paru en 1988) sera célébré par Little Scream, Martha Wainwright et Thus Owls, tandis que le non moins célèbre New Skin for the Old Ceremony (1974) sera revu par Pierre Kwenders et Katie Moore le 14 décembre.

2018 sera marquée par trois spectacles : celui de Marie-Pierre Arthur et Laura Sauvage pour Songs from a Room (1969) le 18 janvier, celui de Dear Criminals et Un Blonde pour The Future (1992) le 15 février et, enfin, celui de Cœur de Pirate et Ariane Moffatt pour le classique des classiques Songs of Leonard Cohen (1967) le 28 mars.

Pour accompagner les interprètes durant les cinq spectacles, on retrouvera un orchestre étoile notamment composé de Joe Grass et Robbie Kuster (Patrick Watson), Erika Angell (Thus Owls), Jason Rosenblatt (fondateur du Montreal Jewish Music Festival) et Morgan Moore (Blood & Glass). Le musicien country montréalais Li’l Andy en assurera la direction musicale.

Plus de détails