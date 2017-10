Dead Obies, Charlotte Cardin et Jean-Michel Blais récompensés au 28e Gala de la SOCAN

Visant à «célébrer la carrière et les réussites des auteurs-compositeurs, compositeurs à l’image [NDLR : les artistes qui composent notamment pour la télévision et le cinéma] et éditeurs de musique», ce gala a tenu à souligner l’oeuvre monumentale de Robert Charlebois, en lui remettant le prix Excellence («pour l’ensemble de sa carrière remarquable») et le prix Empreinte culturelle pour la chanson Lindberg, conjointement avec son coauteur et ami Claude Péloquin.

Des artistes de tous les horizons ont aussi été récompensés : Marie Davidson (prix musique électronique), Laurie Leblanc (prix musique country), Charlotte Cardin (prix révélation), Jean-Michel Blais (prix Hagood Hardy, musique instrumentale) et Dead Obies (prix musique urbaine). Le sextuor hip-hop a aussi mis la main sur le prix de la chanson virale pour Where They @, qui a récemment dépassé le cap des deux millions d’écoutes sur Spotify.

Comme d’habitude, plusieurs auteurs et/ou compositeurs ont été honorés d’un prix spécial «Classiques de la SOCAN» visant à souligner la popularité d’une de leurs chansons ayant atteint le plateau des 25 000 radiodiffusions : Claude Dubois (pour Si Dieu existe et J’ai souvenir encore), France D’Amour (pour Ailleurs, Animal et Mon frère), Luc De Larochellière (pour Cash City, Six pieds sur terre et Si j’te disais reviens), Luc Plamondon (pour La légende de Jimmy de Diane Tell et La fille aux bas nylon de Julien Clerc) et The Box (pour Closer Together).

Les artistes ayant signé les chansons les plus entendues en 2016 ont aussi obtenu un trophée, notamment Ariane Moffatt (Miami), Yann Perreau (J’aime les oiseaux), Half Moon Run (Turn Your Love) et Claude Bégin (Des cœurs par la tête).

Autrement, Monique Leyrac (prix hommage), Leonard Cohen (prix inspiration), Michel Corriveau (compositeur à l’image de l’année), John Nathaniel (auteur-compositeur de l’année), Cristobal Tapia de Veer (prix international) et Nicole Lizée (prix Jan V. Matejcek, nouvelle musique classique) ont aussi été honorés.

