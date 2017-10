Gord Downie s’éteint à 53 ans

Légende incontestée du rock canadien, Gord Downie s’est éteint mardi soir. Dans un énoncé paru aujourd’hui sur le site web de la formation rock canadienne, la famille du défunt a tenu à écrire à ses fans.

«La nuit dernière, Gord est décédé tranquillement avec ses enfants bien-aimés et sa famille à proximité. Gord savait que ce jour arriverait, et sa réponse a été de passer ce temps précieux de la même manière qui l’a toujours fait, soit en faisant de la musique, en vivant des moments inoubliables et en exprimant sa profonde gratitude à sa famille et à ses amis (…) Merci à tous pour tout le respect, l’admiration et l’amour que vous avez donnés à Gord au fil des ans – ces tendres offrandes ont touché son cœur et il les emmène avec lui maintenant qu’il marche parmi les étoiles. Nous t’aimons pour toujours Gord.»

Né le 6 février 1964 à Amherstview en Ontario, Gord Downie a fait paraître 13 albums avec The Tragically Hip et cinq albums solos. Un sixième verra le jour à titre posthume le 27 octobre prochain sous Arts & Crafts. Comprenant 23 nouvelles chansons enregistrées en janvier 2016 et en février 2017, Introduce Yerself a été réalisé et co-écrit avec Kevin Drew de Broken Social Scene.