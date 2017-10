Be Alright, un EP de «feel good songs» signé Poirier

Paru vendredi dernier sous l’étiquette new-yorkaise Wonderwheel Recordings, Be Alright a été propulsé par la sortie du premier extrait Sowia, en duo avec le chanteur montréalais d’origine mozambicaine Samito. «C’est une chanson qui fait référence à la semba angolaise et à la musique capverdienne. Quand Samito a entendu la chanson, il a tout de suite compris les influences», explique Poirier.

Reprenant l’ambiance organique et vivante de son huitième album Migration, une «apologie du métissage des cultures» coordonnée à travers un mélange vivant et bien coordonné de dancehall, de dub, de reggae, de musique antillaise et de house, ce nouvel EP est taillé sur mesure pour les soirées Qualité de Luxe que présente Poirier chaque mois au Artgang à Montréal.

«Ce sont simplement des feel good songs, des chansons vraiment l’fun que j’aime jouer durant mes soirées. Je les trouve puissantes en terme d’impact, mais douces en même temps.»