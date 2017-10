Fanny Bloom dévoile Petit bois

C’est une nouvelle composition toute en délicatesse, l’oeuvre conjointe de Fanny Bloom et Tōkinoise – un projet musical dont on ne sait rien au moment d’écrire ces quelques lignes. C’est eux, elles, elle ou lui qui co-signe(nt) la musique avec l’ex chanteuse et parolière de La Patère Rose.

Fidèle à son habitude, Bloom nous livre un texte aigre-doux et imagé à souhait. Des mots enveloppés dans des bruits naturalistes qui évoquent la jungle (la suite logique de Pan), des sonorités électro dans l’air du temps et un rythme accrocheur.

Petit Bois by Fanny Bloom

L’auteure-compositrice-interprète se produira à l’Usine C (Montréal) le 7 décembre prochain.

