Technical Kidman envoie un premier extrait décapant, Mercedes

Avec son rythme frénétique et son ambiance incisive, Mercedes donne le ton à Bend Everything, second album du trio rock expérimental montréalais qui paraîtra le 10 novembre prochain.

Enregistré et mixé par la talentueux Radwan Ghazi Moumneh (de Jerusalem in my Heart) au réputé studio Hotel2Tango, Bend Everything reprend là où Something Stranger Coming on the Horizon avait laissé en 2015.

«Sur leur album précédent, les membres du groupe Technical Kidman s’attaquaient aux publicités et autres artéfacts populaires de leur enfance dans le but de reprogrammer leur passé. Poursuivant cette boucle et affinant davantage leur esthétique de la déformation, le groupe retourne cette fois-ci le scalpel vers lui-même. C’est avec le même désir de transcendance qu’il découpe les chansons de son album précédent pour en faire les matériaux de base de Bend Everything, un second album plus aride, sévère et minimal.»

Le lancement aura lieu lors d’un concert gratuit à la Cinémathèque québécoise le 10 novembre. Disponible le jour même sur toutes les plateformes d’écoute en continu, ce deuxième opus est disponible en pré-commande dès maintenant sur la page Bandcamp de la formation.