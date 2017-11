Chromeo annonce son cinquième album avec un teaser amusant

Dave 1 et P-Thugg présenteront très bientôt leur cinquième album Head Over Heels. Réalisé par David Wilson, le teaser de l’opus nous dévoile un duo toujours en pleine maîtrise de son esthétique léchée et comique, à l’autodérision évidente.

Paru en 2014, le précédent album des deux Montréalais, White Women, bénéficiait de l’apport de plusieurs artistes reconnus tels que Solange, Toro y Moi et Ezra Koenig. Aucun détail de la sorte n’a été donné en ce qui a trait à ce successeur, mais on en saura probablement plus le 7 novembre prochain, alors qu’un nouveau clip paraîtra.