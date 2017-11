Feist rend hommage à Cohen avec une reprise touchante

Tirée du tout premier album de Cohen, Songs of Leonard Cohen paru en 1967, la chanson mythique avait été reprise par Feist au dernier gala des Juno. Cette fois, l’auteure-compositrice-interprète nous propose une version studio impeccable enregistrée dans le cadre de l’exposition Une brèche en toute chose, qui s’amorce le 9 novembre au Musée d’art contemporain de Montréal.

Durant cet évènement fort attendu, l’installation À l’écoute de Leonard permettra aux visiteurs d’écouter plusieurs autres reprises inédites, notamment Famous Blue Raincoat par Ariane Moffatt et l’Orchestre symphonique de Montréal, Paper Thin Hotel par Chilly Gonzales, Jarvis Cocker (de Pulp) et The Kaiser Quartett, I’m Your Man par Socalled et Anthem par Dear Criminals.

Plusieurs artistes de renom tels que Jean Leloup, Moby, The National, Lou Doillon et Little Scream ont également participé à ce volet musical.

