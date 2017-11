Tyler, the Creator s’amène à Montréal avec Vince Staples

Ils avaient esquivé Montréal lors de leur dernière tournée conjointe avec A$AP Rocky et Danny Brown en 2015, mais voilà que Vince Staples et Tyler, the Creator se rattrapent avec brio. Leur passage se déroulera le 18 février 2018 au M Telus.

Fort du succès critique et populaire de son quatrième album Flower Boy, son premier à atteindre la deuxième place du Billboard 200, Tyler reviendra à Montréal deux ans et demi après son passage à Osheaga.

De son côté, Staples est de retour dans la métropole un peu moins d’un an après son passage au Théâtre Corona, qui mettait la table pour la sortie de son deuxième album The Big Fish Theory, paru en juillet. Son passage dans une salle d’envergure comme le M Telus représente bien son ascension, lui qui avait rempli le Belmont en décembre 2015.