Le rappeur Lil Peep décède à l’âge de 21 ans

Porte-étendard du emo hip-hop, sous-genre en vogue depuis le début de la décennie consistant à mélanger beats hip-hop et esthétique emo, Gustav Åhr alias Lil Peep a succombé à une surdose, selon ce que suggèrent plusieurs médias ayant pris connaissance de rapports préliminaires. Quelques heures avant sa mort, il publiait une photo de lui prenant du Xanax sur son compte Instagram.

Dans la foulée de la nouvelle, son gérant Mikey Cortez a publié un message sur les réseaux sociaux : «J’ai le cœur complètement brisé, je suis complètement perdu. Je ne peux même pas ressentir que ce n’est pas vrai. Je t’aime et tu me manqueras toujours. L’un des plus vrais.»

Né le 1er novembre 1996, Lil Peep accumulait les millions de vues sur sa chaine Youtube. Après avoir publié quelques EPs mixtapes en 2015 et 2016, il a fait paraître un premier album, Come Over When You’re Sober, Pt. 1, en août dernier. Aux côtés de Post Malone, Lil Uzi Vert et Lil Yachty, il incarnait un certain renouveau du hip-hop américain, marqué par des thèmes abordant la dépendance aux drogues et une direction musicale bigarrée aux nombreux emprunts R&B, country et rock.