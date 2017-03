Carte postale: Le NoShow en Suisse

Le NoShow, succès retentissant du nouveau théâtre québécois, a d’abord été créé dans le cadre du Carrefour international de Québec avant de conquérir les publics de Montréal, Marseille et Vanves.

La pièce, une création collective mise en scène par Alexandre Fecteau, étale les misères des acteurs tout en faisant rire aux larmes. Un discours engagé, important, juxtaposé à des gags bien juteux.

La troupe menée par Hubert Lemire (interviewé dans un téléjournal suisse cette semaine) est d’abord passée par la France, par Lyon en fait, où elle a fait salle comble trois soirs de suite au Théâtre de la Croix-Rousse.

Salut Voir !

Ce soir, c’est notre première à Neuchâtel (en Suisse, pas à côté des Galeries de la Capitale). Alors que certains passent leur journée dans le noir à focusser des spots, d’autres plus chanceux se baladent en t-shirt sur le bord du lac. Tu peux dire à tes amis suisses qu’on passera aussi par Meyrin (le Charlesbourg de Genève), Monthey, Fribourg (où on est réinvité!), Vevey, et Bienne. La Suisse, c’est beau. On n’est pas capables d’imiter leur accent : c’est jamais le même d’une personne à l’autre. Seul hic : tout ici est tellement cher qu’on a l’impression d’être des Mexicains débarquant au Canada. Fait qu’on se bourre les poches de bananes pis de yogourts quand on quitte le déjeuner de l’hôtel. Ça fait gitan, on le sait. Paraît que c’est la tempête à’ maison? Toutes nos sympathies. On rentre le 1er avril, avec le printemps. Promis.