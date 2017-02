La Cuvée d’Hiver : Le festival bière et whisky est de retour

« Il y a plusieurs événements de dégustation à Montréal, certes, mais on voulait que le nôtre se passe dans une ambiance qu’on ne voit pas ailleurs, indique Nadia Saïdani, la directrice générale, fondatrice et organisatrice du festival. Et il ne se passait pas grand-chose en hiver, on a donc voulu créer un événement d’hiver qui rassemble. »

Pour Nadia, La Cuvée d’Hiver est un événement sans pareil, surtout grâce au lieu, le Salon 1861, une ancienne église à l’atmosphère rappelant les années 50. L’ambiance sera assurée par de la musique live et, pour compléter l’animation, le pub Randolph et le Colonel Moutarde seront de la partie avec une zone jeux.

Jeudi whisky

Et l’alcool dans tout ça? Au rayon bières, le spécialiste Éric Tremblay (Bières et Plaisirs) a fait en sorte d’équilibrer exclusivités, classiques et nouvelles brasseries émergentes. L’édition 2017 de La Cuvée marque aussi le retour du Jeudi Whisky, une soirée spécialement axée sur l’univers du whisky.

Ateliers, présence d’agences d’importation, bar à whiskys, classes de maîtres… Le menu est signé par Jean-François Pilon, de Whisky Montréal, et cette année les produits nord-américains sont à l’honneur :

« On n’a vraiment pas à rougir de ce côté-ci de l’Atlantique de la qualité de nos whiskys. Mais on veut offrir quand même un peu de dépaysement. Plusieurs donc sortiront des sentiers battus : il faut absolument gouter au Gooderham & Worts fait à partir de 4 céréales, au Collingwood vieilli avec du bois d’érable. Ou encore comparer de jeunes singles malts tourbés américains (le Cedar Ridge et le Westand) avec leurs équivalents écossais… »

« Encourager à déguster plus local »

Autre nouveauté cette année, la participation d’Invasion Cocktail, qui organise notamment le concours annuel de mixologie Made With Love. Chaque jour mettra en vedette un bartender différent et des cocktails création d’Invasion Cocktail, et on pourra admirer des performances de flare.

L’objectif de La Cuvée d’Hiver, c’est aussi de mettre les projecteurs sur les produits d’ici. « La microbrasserie québécoise, par exemple, n’a rien à envier au reste du monde, insiste Nadia Saïdani. On ne cherche pas à convertir les gens, mais à les encourager à déguster plus local… »

Parmi les produits québécois les plus intéressants à découvrir, on citera notamment une édition limitée de Beezz de lait, un hydromel houblonné au petit lait à 5%, concocté par la Ferme Apicole Desrochers, leur vermouth au miel qui sera lancé à La Cuvée, ou encore le Moonshine, un whisky québécois de la Maison Sivo…