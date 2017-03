Jean-Sébastien Girard : l’humour à table

VOIR : Quel est votre rapport à la nourriture?

Jean-Sébastien Girard : Ma principale activité dans la vie, c’est de manger. Boulimique? Oui, je ne suis pas loin de la pathologie. Le régime, la restriction, ça me plonge dans une détresse profonde. Une salade me rend triste… Sinon, je ne cuisine pas du tout : cuisiner pour moi tout seul n’a pas tellement de sens. Je trouve ça long. Je vois plus ça comme une perte de temps, une perte d’heures où je pourrais lire un livre, faire des choses…

Vous allez donc souvent au resto?

Toujours. Je serais riche si je me faisais à manger à la maison! J’aime découvrir de nouveaux endroits, mais j’adore aussi le St-Hubert BBQ. J’aime même les buffets ; l’idée de manger à volonté, c’est génial… Je fais aussi partie de cette tendance d’aller chercher le nouveau resto à la mode. J’aime bien essayer de nouvelles choses, mais je ne cherche pas ce qui fait le buzz, et je veux encore moins faire la file… La file, jamais! Je suis contre le principe.

Qu’est-ce qui vous amuse au resto?

Le snobisme autour de la bouffe! Quand est-ce que c’est devenu si compliqué de manger? Les menus sont maintenant super longs, élaborés… Quand j’écoute les serveurs décrire et expliquer leur menu, j’ai envie de rire. La cuisine est certainement plus démocratisée aujourd’hui, elle est moins ringarde, plus cool. Mais faut être sexy et bien passer à la télé pour réussir dans ce milieu de nos jours. L’autorité culinaire a changé de look!

Dans La soirée est (encore) jeune, c’est vous l’autorité…

Je voulais me moquer un peu de ce snobisme culinaire en m’amusant avec le côté dégueulasse de certains plats de cuisine familiale et réconfortante. Ça a bien fait rire mes amis, car ils savent que je ne connais rien du tout à la cuisine. C’est toujours des plats simples, mais eux ils savent que je les rate pour vrai! Le vrai foodie de la gang, c’est Fred. On dit qu’on est un peu une émission de service, mais tout ça n’est qu’un prétexte pour rire. D’ailleurs, personne ne m’a jamais écrit ou appelé pour parler d’une de mes recettes qu’il avait essayé de faire…

Des plats que vous aimez (ou pas)?

Le foie de veau, je déteste ça. J’ai jamais compris comment les gens pouvaient en manger. J’aime pas non plus les poissons. C’est d’une telle banalité de goût! Sinon, j’aime beaucoup aller manger au Manitoba, ou au Hachoir… C’est un resto tout simple, mais il fait le meilleur burger que j’ai jamais goûté.

Vous avez un souvenir culinaire d’enfance?

Les pattes de crabe, qu’on mangeait l’été quand on allait en Virginie. À Montréal, quand j’étais récompensé pour quelque chose, j’avais le droit d’aller prendre une poutine et deux hot-dogs Michigan au New Canada Hot-Dog! C’était les meilleurs…

