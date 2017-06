Mauricie: Trou du diable

Revitalisant houblonné

«Ce qui attache quelqu’un à une région, à mon avis, c’est d’abord les gens… mais aussi sa géographie et son histoire.» Isaac Tremblay, président et directeur du développement des affaires du Trou du diable, porte son Shawinigan natal très près du cœur. «Même notre nom vient de la géographie de la région. La rivière Saint-Maurice est coupée en deux par une île, et quand les deux courants se rejoignent, ça crée une espèce de gros bouillon, qui s’appelle le Trou du diable.» Bien que lui et ses compères n’aient pas toujours habité la ville, ils y sont tous revenus sans même s’en parler au préalable. Quand ils se sont rendu compte qu’ils y étaient tous, ils ont fondé ce qui allait devenir l’une des plus importantes microbrasseries au Québec. Mais le Trou du diable a également participé à une revitalisation importante de la ville, qui faisait pitié à voir il y a 12 ans.

«Quand on a parti ça, on était pas des tonnes de petits brasseurs au Québec, alors c’est sûr que ç’a attiré l’attention pas mal. Mais, surtout, je pense qu’on a aidé à la nouvelle vie de Shawinigan. C’est une ville avec énormément d’histoire, la première à être électrifiée au Québec, une des plus industrialisées au début des années 1900… Mais les vieilles usines, avec le syndicalisme, quand elles ont été délaissées, ç’a donné un coup de mort à la ville.» Isaac se rappelle que lorsqu’il était jeune, les fumées des usines de Shawinigan rendaient l’air lourd. Quand elles se sont vidées, les emplois sont partis du même coup, amenant la ville au bord du gouffre économique. Mais depuis, la qualité de vie est revenue et de plus en plus de commerces emboîtent le pas à la microbrasserie iconique. «J’ai grandi dans la boucane et la pitoune partout sur la rivière, mais aujourd’hui, on a de l’air qui se respire et une des plus belles rivières au Québec. C’est vraiment une deuxième vie pour Shawinigan.»

L’équipe du Trou du diable ne s’investit pas seulement dans sa communauté en brassant des bières succulentes. En plus d’offrir aux résidents l’accès à des concerts de qualité avec son fameux Salon Wabasso, l’équipe s’implique dans la Série du diable (une suite de courses organisée tout au long de l’été), aide les équipes sportives locales et s’investit dans le plus d’événements culturels possible. Mais ce n’est pas tout: «Du côté communautaire, on s’implique dans les paniers de Noël du Centre Roland-Bertrand. On organise un encan qui est aussi un souper de côtes levées où on amasse des fonds pour les paniers, qui sont remis aux gens moins aisés par le Centre durant le temps des fêtes. Au début, c’était tout petit, on a ramassé peut-être 1000$. Mais cette année, écoute, on a rempli la grosse salle, y a du monde qui donnait des manteaux de fourrure, ça avait pas de bon sens. On est rendus qu’on réussit à atteindre environ 20 000$ par année. Pis ça, c’est vraiment important pour nous, de pouvoir aider dans la communauté où on a grandi.»

