Portraits du Québec 2017

Nous vous amenons une fois de plus sur les routes du Québec cet été! Ce dossier spécial se veut un hommage aux initiatives culturelles et gastronomiques passionnantes établies hors de Montréal et de Québec. Entretiens avec des artistes et des chefs qui font du beau et du bon – que ce soit de l’art visuel, des mots, de la musique, des plats, de la bière – dans leur coin de province! Voici nos portraits du Québec.