Prix hommage pour Michel Phaneuf

Le pionnier de l’œnologie au Québec et premier Québécois à lancer un guide du vin recevra le Prix hommage de La Grande Dégustation de Montréal, pour souligner sa contribution exceptionnelle à faire connaître et à démocratiser le vin dans la province.

«Michel Phaneuf a contribué à faire aimer le vin, à l’amener sur toutes les tables, à décloisonner les barrières, à nous faire voyager et à nous faire rêver. Avec sa passion et ses talents de communicateur, Michel a étanché notre soif de savoir, a stimulé la curiosité et l’imaginaire d’un très grand nombre de personnes, dont plusieurs ont, grâce à lui, développé et approfondi cette passion, au point d’en faire un métier», a déclaré Daniel Richard, président d’Univins et Spiritueux et président du jury de La Grande Dégustation de Montréal.

Michel Phaneuf, nommé membre de l’Ordre du Canada par le Gouverneur général du Canada en 2015, a cofondé avec sa conjointe le club Les amitiés bachiques en 1978. Il est surtout reconnu pour son Guide du vin, un ouvrage vendu à plus d’un million d’exemplaires depuis 1981, et qui a reçu en 2010 le prix du meilleur guide au monde du Gourmand World Cookbook Awards.

Né à Montréal en 1953, Michel Phaneuf grandit à Laval, où il son père fabrique du vin maison dans le garage familial. Il découvre le vin à l’âge de 11 ans; sa préférence s’oriente au fil du temps vers les Bordeaux. En 2008, on le diagnostique atteint de la maladie de Parkinson, qui lui causera une perte marquée de l’odorat et du goût.

Michel Phaneuf créé alors le Fonds Ginette Prémont et Michel Phaneuf pour la recherche en parkinson, fonds qu’il dote de 100 000 dollars – fruit de la vente à la SAQ de plusieurs des bouteilles d’exception de sa collection personnelle. Il confie en 2011 la publication du Guide du vin à Nadia Fournier, son associée.

Le Prix hommage sera remis à Michel Phaneuf, l’un des critiques de vin les plus influents au Québec, à l’occasion d’une cérémonie le 2 novembre prochain, durant la Soirée SAQ Inspire Signature de La Grande Dégustation de Montréal.