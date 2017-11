Le Festival végane de retour à Montréal

Une nouvelle édition du festival aura lieu les 4 et 5 novembre prochains au Marché Bonsecours à Montréal, pour faire découvrir les aspects santé, éthiques et écologiques du véganisme…

« Le festival existe pour faire connaître le végétalisme au grand public, il y a beaucoup de curiosité face à ça », assure Alexandre Gagnon, président fondateur du Festival Végane de Montréal (FVM).

Cette année, le FVM reçoit de nombreux invités : le triathlète montréalais Antoine Jolicoeur Desroches, Chris Cookney, auteur de Vegan Zombie, Your Vegan Guide to Surviving the Apocalypse, Brigitte Gothière, cofondatrice de l’organisation militante L214, Will Kymlicka, co-auteur de Zoopolis, un livre qui a contribué au tournant politique des droits des animaux, Syl Ko, activiste végétalienne et co-auteure de Aphro-ism: Essays on Pop Culture, Feminism and Black Veganism et enfin Sam Turnball, du blogue It Doesn’t Taste Like Chicken.

Au programme du festival, des activités bilingues en tout genre telles que des conférences, ateliers thématiques ou démonstrations culinaires. La section librairie, qui regroupe plus de 150 titres, accueillera notamment quelques auteurs présents pour signer leurs livres. 70 exposants (Gusta, Vega, Rachelle Bery, LaCrem…) seront sur place, permettant aux visiteurs de tester des produits alimentaires ou des vêtements.

Le festival compte aussi un volet documentaire : Le Temps des Bêtes sera en effet présenté en primeur au Québec. Le visionnement sera suivi d’une période de questions avec François Primeau, le réalisateur, et Carl Saucier-Bouffard, chercheur associé de l’Université d’Oxford et enseignant en éthique environnementale.

Porté par 20 organisateurs volontaires et 200 bénévoles, le FVM en est à sa quatrième année. La dernière édition a attiré plus de 15 000 visiteurs – soit une augmentation de 50% par rapport à l’année précédente. Pas de doute, le véganisme a le vent en poupe. Et pssst, l’entrée du festival est gratuite…