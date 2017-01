L’Assommoir : C’est la fête au resto!

«À manger», «À boire» et «À voir», voici la devise des restaurants l’Assommoir. Indissociables, ces trois expressions composent l’ADN de l’enseigne. «Notre restaurant est hyper festif et hyper convivial. La chose qui nous tient le plus à cœur est que le client oublie ses petits tracas. Il vient ici pour s’amuser, et notre mission est de nous assurer qu’il va se faire plaisir», explique Victor Charlebois, le responsable de l’établissement du Vieux-Montréal.

Spectacles, concerts, performances ou encore soirées à thème sont donc régulièrement proposés pendant le repas pour divertir la clientèle. «Ce côté festif permet de détendre l’atmosphère. Un barman qui crache du feu ou une performance sur scène, ça brise la glace, ça allège pendant une première date, par exemple», ajoute Victor.

Selon le restaurateur, cette spécificité est l’atout qui permet de se faire remarquer sur un marché montréalais très disputé. «On est choyés, il y a beaucoup de très bons restaurants en ville, donc il faut se démarquer, estime-t-il. Ça passe par cette expérience client. On a toujours à cœur de faire en sorte que les Montréalais profitent d’une soirée qui sort de l’ordinaire.»

Soirées et cocktails spéciaux

La convivialité est donc essentielle à l’Assommoir, où tout est fait pour attirer les fêtards. Des chèques cadeau de 100$ sont remis à ceux qui viennent y célébrer leur anniversaire et des plateaux de tapas ont été imaginés pour accueillir les groupes.

Victor Charlebois et son équipe sont en réflexion permanente pour imaginer des événements spéciaux: «On aime quand ça danse, quand ça bouge. On fait des partys thématiques pendant toute l’année, que ce soit pour la Saint-Valentin, Halloween, le Nouvel an… On créé des événements pour aller chercher les gens».

La prochaine grande soirée à thème est prévue pour le 5 février à l’occasion du Super Bowl. «On est en train de nouer un partenariat avec la radio 91,9, on développe des offres sur le menu, on va rajouter des télévisions, organiser un concours de pronostics… On s’adapte complètement», détaille Victor.

Cette année, le divertissement se passera aussi au fond du verre à l’Assommoir. Aux plus de 250 cocktails de «la plus grande carte de Montréal» – selon Victor – vont s’ajouter des nouveautés au fil des saisons. En plus d’une composition spéciale pour le 375e anniversaire de la ville, les mixologues travaillent actuellement avec de l’azote liquide pour développer une gamme renversante, qui fera tourner bien des verres en 2017, mais aussi quelques têtes…

L’Assommoir Vieux-Montréal

211, rue Notre-Dame Ouest – Montréal

514 272-0777

www.assommoir.com

