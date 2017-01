L’Orient au réveil avec le Bazar Café

Il y a le brunch traditionnel, l’œuf bénédictine nappé de sa tendre sauce hollandaise, l’assiette complète qui marie œufs brouillés, saucisse et jambon fondant… Et puis il y a ses saveurs d’ailleurs, alternatives, originales, qui détonnent et dénotent un savoir-faire qui n’a rien à envier à celui des grands chefs canadiens.

Ce sont ces connaissances, ces notes d’Orient qu’il connaît par cœur, que Saïd Rafik a voulu marier dans ses recettes à l’un des plus grands fleurons de la gastronomie nord-américaine: le brunch. «J’ai voulu proposer un brunch qui ne soit pas traditionnel, reconnaît le chef-propriétaire. Y ajouter des épices…» Des unions «pour faire voyager», souffle sa collègue dans son dos.

Mais l’Orient n’est pas sa seule inspiration: le Mexique, la Grèce ou la France, à laquelle il a emprunté son croque-madame et son confit de canard, sont autant de places qui nourrissent la cuisine du Bazar Café. C’est l’inspiration du maître d’œuvre Saïd Rafik, originaire du Moyen-Orient, qui oriente la cuisine.

Assiettes marocaine et mexicaine

Après avoir travaillé dans différentes sortes de cuisines, Saïd avait choisi de retourner sur les bancs de l’école pour étudier un tout autre domaine. Mais la passion de la cuisine a été la plus forte. De retour derrière les fourneaux, en tant que propriétaire cette fois, il s’établit rue Beaubien et fait valser les traditions.

«On ne mélange pas A+B, on crée une nouvelle tendance, un nouveau plat, assure le chef. On reste dans l’esprit du brunch mais en créant autre chose. On respecte le goût, en y mettait notre propre sauce…»

Ce grain de sel fait des émules. Les habitués ne tarissent pas d’éloges pour la Marocaine, cette casserole d’œufs, sauce tomate aux herbes fraîches et merguez grillée, ou la Mexicaine, faite de tortilla de blé ou de maïs, haricots noirs, œufs brouillés avec cactus, salsa et cheddar vieilli.

Le chef n’a pas oublié dans son menu les traditionnels œufs bénédictines, sans qui le brunch ne serait pas tout à fait complet… «Il est important pour nous d’offrir aux gens ce qu’ils apprécient, et les œufs bénédictines en font partie», estime Saïd. Un nouveau menu est en préparation. Quelles seront les nouvelles inspirations du chef? Difficile à dire, lui-même se laisse porter, mais les palais devraient continuer à voyager…

Bazar Café

278, rue Beaubien Est – Montréal

514 573-7640

www.bazarcafemontreal.com

