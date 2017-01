Saveurs internationales au menu

En 1981, dans son livre La Toque dans les étoiles, l’écrivain et journaliste Yves Courrière décrivait la cuisine comme « un art qui, pour ne pas s’abâtardir, a besoin de fantaisie, d’un petit grain de folie ». Trente-six ans plus tard, ce constat est encore vrai puisque l’innovation culinaire est essentielle dans ce secteur qui ne cesse de se réinventer. De plus en plus, des goûts du monde entier se mélangent pour repousser les frontières de l’exploration des saveurs.

Ce mélange des influences culinaires est la démarche adoptée par le restaurant Pizzédélic, à Montréal. « On ne s’est jamais définis comme une trattoria italienne. On ne veut pas se limiter, on propose des choses différentes. C’est notre ADN depuis toujours, on cuisine des saveurs du monde entier », explique Pierre Castonguay, le propriétaire de l’établissement.

Ainsi, accras de morue et tapas ont pris fièrement leur place parmi les entrées de ce restaurant ouvert depuis 1994 sur l’avenue du Mont-Royal. Le menu propose évidemment principalement des pizzas, mais le choix oscille entre garnitures asiatique, indienne, grecque, française, américaine, espagnole, nordique, italienne, suisse ou encore québécoise.

« Notre chef Pascal Boissonneault a toujours voulu développer et améliorer notre cuisine, explique Pierre. Nous avons des pizzas uniques qui font notre identité et je ne connais pas beaucoup de restaurants qui proposent autant de saveurs différentes. »

Des clins d’œil à d’autres cultures

Pour s’inspirer et continuer d’innover, le propriétaire et le chef de Pizzédélic n’hésitent pas à aller piocher leurs idées directement à l’étranger. « Je voyage beaucoup et Pascal aussi. On est curieux de nature, donc on joint l’utile à l’agréable. On goûte à tout ce qu’on peut et on cherche à intégrer ces saveurs dans notre restaurant. Nos inspirations viennent de là », indique Pierre.

Toutes les idées ne se concrétisent pas sur la carte du restaurant, mais les deux hommes mettent constamment leurs papilles en alerte pour ne pas passer à côté de goûts inédits : « Nous n’avons pas la prétention de reproduire quelque chose d’authentique, mais ce sont des clins d’œil à d’autres cultures. Derrière ça il y a la passion du voyage, et puis c’est l’innovation qui nous amuse dans notre métier ».

Chez Pizzédélic, d’un voyage peut parfois découler une pizza qui s’intercalera parmi les 36 autres déjà proposées sur le menu. Comme le rappelle Pierre : « Tout part d’une inspiration, d’une étincelle en bouche… »

Pizzédélic

1250, avenue du Mont-Royal Est – Montréal

514 522-2286

pizzedelic.net

