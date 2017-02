Rencontre culinaire entre la Norvège et le Québec

À partir du 23 février et jusqu’au 11 mars, la ville va vibrer au rythme du festival Montréal en Lumière. 375e anniversaire oblige, la 18e édition de l’événement rassemblera un plateau très alléchant de professionnels autour de deux thèmes.

Pour le premier, douze chefs arriveront de Lyon – la « capitale de la gastronomie française » – pour affirmer le jumelage gustatif entre les deux grandes métropoles gastronomiques. Le deuxième thème met à l’honneur quinze chefs internationaux qui exercent dans des villes membres du réseau Délice, un groupe de 22 pôles reconnus pour leurs qualités culinaires.

« La société du 375e souhaitait inclure le réseau Délice à l’événement. Cela va dans le sens de la culture montréalaise. On joint aussi à cela l’esprit multiculturel de l’Expo 67, dont on célèbre les 50 ans en 2017. L’idée et la ligne directrice sont bonnes. Ça va fesser fort », lance Isabel Laplante, chargée de la programmation gastronomique du festival.

Parmi les établissements qui participent à ce grand rendez-vous, le restaurant Chez Victoire a choisi de mettre l’accent sur la cuisine scandinave en invitant Kjartan Skjelde, un célèbre chef norvégien de Stavanger qui participe notamment à l’émission Masterchef dans son pays.

« Quand j’ai su que la Norvège était dans la liste, j’ai foncé. C’est la cuisine hype du moment et il y a des choses inconnues à découvrir. C’est un événement qui ne va pas beaucoup rapporter financièrement, mais c’est très enrichissant. On le fait pour la passion et ça nous donne un boost », explique Alexandre Gosselin, chef et propriétaire du restaurant du Plateau.

Des « amitiés culinaires »

Les 24 et le 25 février prochains, Chez Victoire proposera donc un menu exceptionnel à 75$ concocté à quatre mains et deux cultures. « On se parle tous les jours pour définir les plats et préparer les commandes. Ce sera un menu norvégien avec des produits québécois, détaille Alexandre. On se ressemble vraiment avec le chef, on a la même façon de travailler et il a une belle ouverture d’esprit. On privilégie le local et on essaye d’incorporer de nouvelles choses. »

Ces ressemblances entre les deux professionnels ne sont pas le fruit du hasard, car Isabel Laplante a essayé de former des binômes aux profils similaires pour Montréal en Lumière : « Le gros du travail, c’était de voir avec qui ça fittait le mieux. On a étudié les personnalités, le type de cuisine, les brigades, l’histoire des chefs, leurs âges… S’ils se sentent bien, ça peut déclencher des amitiés culinaires ».

Amoureux des cuisines du monde et passionné de voyages, Alexandre Gosselin espère lui aussi être invité en Norvège après cette expérience. « Je voyage essentiellement pour manger au resto. La nourriture est la chose qui rassemble le plus sur la planète. Que l’on soit catholique, bouddhiste ou athée, ça parle à tout le monde… »

Chez Victoire

1453, avenue de Mont-Royal Est – Montréal

514 521-6789

chezvictoire.com