Tandem : Retrouver son restaurant… en mieux!

Après un mois de fermeture pour des travaux d’agrandissement, le Tandem, dans le quartier Villeray, rouvre ses portes. Les clients retrouvent ainsi leur restaurant de cuisine typiquement française, mais en mieux.

« Les efforts ont payé, c’était un gros mois pour nous », confie Erika Soleilhac, copropriétaire avec son mari du Tandem. À la fin de l’année 2016, le couple apprenait que le salon de coiffure d’à côté devenait vacant ; l’occasion rêvée d’en prendre possession pour ajouter quelques couverts au restaurant.

Il était temps pour elle et son mari, qui est aussi le chef des cuisines, de redonner un petit coup de neuf au lieu, sans le dénaturer. « On ne voulait pas que l’essence de l’établissement change, le Tandem devait rester le Tandem. Le but, c’est que nos clients puissent s’y retrouver, qu’ils aient toujours l’impression d’être comme à la maison », explique-t-elle.

Un comptoir pour manger en solo

Pas question alors de tout repeindre ou de changer la décoration. La salle a principalement été agrandie, offrant désormais 54 places (contre 38 avant les travaux), un comptoir donnant sur la cuisine ouverte a été ajouté et les luminaires ont été changés.

« Ce comptoir en pierre vient du lac Saint-Jean. C’était une demande des habitués. Certains nous ont dit qu’ils prendraient plaisir à venir manger seul ici lorsque leur conjoint travaille », raconte Erika, non sans fierté.

Retour au train-train quotidien désormais pour toute l’équipe, qui s’est aussi élargie : le Tandem compte en effet une nouvelle employée en salle. Erika réfléchit à une fête pour marquer la fin des travaux, mais plutôt au printemps ou à l’automne, sous la forme d’un cocktail dinatoire. La carte, quant à elle, reste fidèle à elle-même :

« L’agrandissement est déjà un gros changement en soi, car il faut que tout le monde reprenne ses marques, qu’on se réapproprie l’espace. Alors la reprise s’est faite en douceur. Changer le menu aurait été un peu prématuré et peut-être déstabilisant. Mais il évoluera avec la saison, comme nous l’avons toujours fait. La cuisine de Pascal reste la cuisine de Pascal. Lorsqu’on a une signature comme la nôtre, il faut la garder… »

Restaurant Tandem

586, rue Villeray – Montréal

514 277-3339

restauranttandem.com