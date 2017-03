La gastronomie passe aussi par le cocktail

Fut un temps où l’univers gastronomique était fait de nappes blanches, de guéridons et de grands vins de Bordeaux: très élégant, mais limitant. C’est l’audace des chefs qui a changé la donne, car il était devenu nécessaire pour Montréal de créer une expérience qui représentait réellement l’âme de la ville et la créativité de ses talents.

La gastronomie vient de partout dans le monde et les grands vins ne sont pas les seuls à avoir leur place à table. Le restaurant EAST Pan-asiatique Cuisine & Bar s’illustre parfaitement dans cette identité gastronomique avec sa cuisine pan-asiatique raffinée et sa carte des cocktails sobre, intemporelle et créative, création de Lawrence Picard.

Pour le mixologue, il ne s’agit plus d’offrir des cocktails en dehors de l’expérience gustative: «La carte cocktail est une extension de l’univers du EAST et de sa cuisine ». Le tout permet au client de s’immerger complètement dans un univers réfléchi jusqu’aux moindres détails: «Certains cocktails sont nommés en l’honneur de la culture Hai Pai, propre au Old Shanghai».

La philosophie du Old Shanghai, «une période où certains codes culturels de l’Occident étaient adoptés par une partie de la population à Shanghai», a une grande influence sur la cuisine du EAST: «en mélangeant par exemple un symbole français, le cognac Hennessy, à des fruits comme la grenade», indique Lawrence.

Plein écran

Pour le mixologue, «le monde du cocktail et son développement s’inscrivent en toute logique dans la révolution canadienne de la gastronomie, qui est tangible depuis près d’une décennie». Le rôle distinct du cocktail est mis de l’avant: il ajoute du peps.

Même son de cloche du côté de Marylin Demandre, cofondatrice d’Invasion Cocktail: «Je pense que c’est un tout, que c’est une expérience globale qui fait que Montréal se distingue, entre autres par la diversité de son offre. Cette créativité au niveau de la cuisine se retrouve aussi au niveau des cocktails».

La preuve de cette place grandissante du cocktail dans l’expérience gastronomique? «Presque tous les bars à vin et tous les restaurants offrent maintenant une carte de cocktails…»

EAST Pan-asiatique

1250, boulevard Robert-Bourassa – Montréal

eastpanasiatique.com