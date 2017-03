Le menu à partager, formule gagnante

L’offre s’affiche en grand dès la première page du menu de Mimi la Nuit: depuis un an, l’établissement a lancé le « Repas partage » pour les groupes de cinq et plus et des plateaux pour deux, quatre ou six.

« C’est beaucoup plus convivial et c’est aussi plus pratique avec le bar. Mimi la Nuit a vraiment été pensé pour boire, manger et s’amuser et ça va mieux avec l’ambiance. C’est plus agréable, ça change du souper traditionnel », estime Mila Aguiar, la responsable des événements et des relations publiques.

Pour 25$ par personne, les clients piochent dans des plateaux faciles à partager qui rassemblent les saveurs de la carte. « C’est vraiment de la nourriture de bar, de la comfort food. Ça se partage super bien et ça donne la chance de goûter un peu à tout », explique Mila. Tartare, mac & cheese, accras de morue, charcuteries, fromages ou des plats plus originaux à base de canard ou de raie sont ainsi proposés chez Mimi la Nuit pour les fêtards affamés.

Puisque les plats en commun sont devenus le fil conducteur de la carte, des préparations « à partager » sont également proposées. Ce nouveau menu est aussi adapté aux activités de l’établissement, qui met l’accent sur les soirées réseautage avec des 4 à 7 du mercredi au samedi.

Rester flexible

En développant ces formules axées sur le partage, les responsables du lieu se réjouissent d’avoir gagné en efficacité et en souplesse. « On est flexibles. Si les gens ont des demandes spéciales, nous sommes capables d’y répondre et de nous adapter. On peut plus facilement modifier nos plats », assure Mila.

L’ambition première de Mimi la Nuit est évidemment l’animation nocturne, et la cuisine reste donc ouverte jusqu’à minuit. Mais pour répondre aux fringales de fin de soirée, le chef prépare un « repas staff » de son choix. Celui-ci est annoncé dans la salle et est disponible à 14$ jusqu’au petit matin.

L’établissement proposait auparavant un menu plus traditionnel, mais Mila assure que cette transformation a su répondre à l’esprit de Mimi la Nuit: « On voit vraiment une grosse différence avec ce nouveau menu. On reçoit beaucoup de groupes le week-end et les clients sont plus satisfaits. C’est une formule gagnante, car en plus ça accélère le service. »

Mimi la Nuit

22, rue Saint-Paul Est – Montréal

514 507-5449

mimilanuit.com