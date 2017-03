Le Coureur des Bois : Rencontres avec les grands du vin

Petrus, Angélus, Dom Pérignon ou encore Ruinart, la liste des grandes maisons qui sont passées au bistro culinaire Le Coureur des Bois s’allonge et ressemble de plus en plus à un panorama international des noms prestigieux du vin. En trois ans et demi, l’établissement a reçu une centaine d’invités des quatre coins du monde dans le cadre de ses Winemaker diners, durant lesquels 24 personnes peuvent profiter d’un repas gastronomique autour des vins d’un producteur qui présente lui-même ses bouteilles.

« On fait venir des propriétaires de vignobles de toutes origines. On reçoit des Français, des Italiens, des Espagnols, des Américains, mais aussi des producteurs du Canada et du Québec », explique Ian Purcell, sommelier conseil au Coureur des Bois.

Le but de ces rendez-vous est de partager la passion du vin avec ceux qui le produisent, mais aussi d’interroger les responsables de domaines sur leur parcours. « C’est très convivial. On prépare un menu gastronomique en fonction des vins du propriétaire invité. Il parle de son domaine, de ses produits, de sa famille et de sa vie… Il y a beaucoup d’échange et de questions, c’est très intéressant. On vit des événements très différents en fonction des invités qu’on reçoit », ajoute le sommelier.

Des événements prisés

Le 28 avril prochain, le Coureur des Bois va innover dans sa programmation en proposant une rencontre croisée avec deux producteurs qui se connaissent bien. « On va miser sur deux winemakers pour une soirée qu’on appelle Souvenirs d’enfance… Nous avions déjà reçu Laurent Drouhin de la maison Joseph Drouhin et on a eu l’idée de faire un événement à deux avec Amaury Devillard, car ce sont des amis d’enfance. Sur chaque service, on alternera des produits des deux maisons », raconte Ian.

Comme la plupart de ces dîners organisés par l’établissement, l’événement affiche déjà complet. Le nombre de places étant très limité, les adeptes de ces soirées doivent se dépêcher de réserver lors de l’annonce des invités. « Habituellement, les places partent en 24 ou 48 heures. On a beaucoup d’amateurs de vin, des gens qui veulent approfondir leurs connaissances et on a une communauté d’habitués », se félicite le sommelier.

Selon les vignobles, les millésimes et les invités, le prix pour assister à un Winemaker diner varie mais tourne en général autour de 300$ par personne. Le Coureur des bois profite aussi de ces soirées pour faire signer un des murs du restaurant et les bouteilles de sa cave par leurs producteurs. « Plus de 15% de notre cave est désormais signée, se réjouit Ian. Ça fait une histoire à raconter lorsqu’on amène le vin à nos clients… »

