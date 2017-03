L’Affaire est Ketchup : Fun et relax

Cinq gars qui grimacent, une perruque, trois casquettes chatoyantes, deux battes de base-ball, des lunettes de toutes les couleurs et une bouteille de champagne. L’énumération est improbable et loufoque, mais elle décrit la photo choisie par le restaurant L’Affaire est Ketchup pour illustrer sa page Facebook.

« C’est la gang originale. C’est ce que nous sommes et on essaye de garder ce côté fun et drôle », raconte François Jobin, le chef propriétaire de cet établissement de Québec. Dans le resto, il n’y a donc pas de ligne de conduite ni de code vestimentaire, tout le monde est le bienvenu. « On essaye d’enlever le côté formel. Il faut que personne ne soit gêné car c’est très détendu. »

Pour renforcer cette convivialité, l’équipe développe un menu accessible à tous et privilégie la simplicité dans la préparation en sélectionnant néanmoins des produits originaux. « On initie le client et comme il se sent bien et décontracté, il est souvent plus à l’aise pour essayer des choses qu’il n’aurait pas essayées ailleurs », se félicite François Jobin.

Une ambiance polarisante

Pour s’assurer que le « fun » soit respecté de la cuisine au service, le chef propriétaire a des critères peu traditionnels lors de ses entretiens d’embauche : « Il faut que les gens soient à l’aise et qu’ils aient de la bonne humeur. C’est sûr que ça prend des gens décontractés, mais ça permet de s’amuser. »

Loin de l’apparat des grands restaurants, L’Affaire est Ketchup s’éloigne volontiers de l’ambiance d’un dîner gastronomique aux chandelles. « C’est agréable d’aller dans des grands restaurants, mais mes repas préférés sont souvent des soirées décontractées entre amis et on voulait faire un resto comme on aime », avoue François.

Même s’il risque de se priver d’une partie de la population avec cette fantaisie, l’établissement a fait de l’excentricité sa marque de fabrique. « C’est polarisant. 95% des gens aiment ça, 5% sont habitués à un cadre plus formel et ils détestent, mais on ne peut pas plaire à tout le monde… »

L’Affaire est Ketchup

46, rue Saint-Joseph Est – Québec

418 529-9020

/laffaireest.ketchup/