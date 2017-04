Les médias sociaux dans l’assiette

Les médias sociaux et les plateformes collaboratives comme TripAdvisor ou Yelp permettent aux consommateurs d’évaluer en temps réel des restaurants, bars, cafés, hôtels… Une épée à double tranchant qui peut avoir un impact aussi positif que négatif sur la réputation des établissements.

«Bons ou mauvais, il faut toujours donner suite aux commentaires des clients, précise d’emblée Sylvie Frégeau, propriétaire du restaurant L’Imprévu à Saint-Jean-Sur-Richelieu. S’il y a des commentaires négatifs, on essaie d’en comprendre les raisons. Mais ça n’empêche pas des personnes de nous critiquer de façon gratuite.» Selon la restauratrice, les gens sont un peu moins constructifs sur Facebook que sur les plateformes comme TripAdvisor : «Ils s’en permettent beaucoup plus sur Facebook. Sur TripAdvisor, il y a moins de “bitchage”».

Sylvie est propriétaire de son bistro français depuis 1985 avec son mari Hervé Larue, chef cuisinier français installé au Québec. Selon eux, les restaurants n’ont pas vraiment le choix de s’adapter à l’ère du numérique. «Aujourd’hui, le papier rapporte beaucoup moins qu’avant. Nous faisons désormais plus de publicité à la radio et sur les médias sociaux», souligne-t-elle.

En 2016, L’Imprévu a reçu un certificat d’excellence du site TripAdvisor. Une distinction qui leur offre une bonne visibilité en ligne. «C’est une réponse directe de la clientèle», s’enorgueillit Hervé Larue, car c’est grâce aux bons commentaires et aux notes de leurs clients qu’ils ont reçu cette certification du géant américain du voyage – qui revendique quelque 390 millions de visiteurs uniques par mois.

Les «foodies» accros

De leur côté, les amateurs de bonne bouffe font de plus en plus confiance aux réseaux sociaux et aux plateformes collaboratives pour se faire une idée du prochain restaurant qu’ils aimeraient visiter. Les raisons qui les poussent à faire usage de ces nouvelles technologies?

«J’adore la bouffe et je déteste avoir de mauvaises expériences, lance Akshat Mane, ingénieur en logiciels qui se dit accro à ce genre d’applications quand il est question de choisir un restaurant. Les commentaires m’aident à faire mon choix de restaurant et de menu.»

Pour Caroline Yoeung, étudiante en psychologie, des outils comme Facebook, Yelp ou Google Maps lui sont très utiles pour évaluer le service et vérifier si l’endroit est toujours tendance. «Ça me permet aussi de voir la capacité d’un établissement à entretenir son image de marque; sans oublier que c’est très pratique pour trouver un bon resto quand je suis dans un quartier que je ne connais pas…»

Restaurant L’Imprévu

163, rue Saint-Jacques – Saint-Jean-sur-Richelieu

450 346-2417

restaurantlimprevu.com