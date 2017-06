Le Saloon : 25 ans et plein de changements

Donner un kick, du punch. C’est la mission que s’est donnée Philip Demers à l’occasion des 25 ans du restaurant-bar Le Saloon, institution du Village. «On voulait profiter de ça pour rafraîchir un peu le tout, explique le propriétaire. Ça faisait plus de huit ans qu’on n’avait rien fait!» Le resto s’est en effet refait une beauté: banquettes, bar, luminaires, revêtement des murs… Les travaux ont été bouclés en trois jours; l’équipe a travaillé dur pour ne pas faire traîner les rénovations sur des semaines.

Ce sont les designers BlazysGérard qui signent l’identité visuelle du Saloon. «J’ai choisi des designers qui étaient clients du resto depuis plusieurs années, qui connaissent l’ambiance, explique Philip. Ils ont fait quelque chose qui n’est pas « tendance »: ça ne sera pas démodé dans un an. C’est western, un peu contemporain, un peu vintage… Très éclectique et assez vivant! Il fallait que ça représente les clients.»

Le défi pour un resto établi depuis si longtemps, c’est de changer sans dénaturer, insiste le propriétaire: «Des clients avaient peur que l’ambiance change… Pour certains, c’était comme si on refaisait leur salon. Il y a un sentiment d’appartenance assez fort. Mais on a su rafraîchir sans dénaturer. Mission accomplie!»

Plein écran

Nouveau chef, nouveau menu

Pour souligner ces 25 ans, l’équipe du resto ne s’arrête pas aux rénovations. Si une soirée a eu lieu le 24 mai dernier pour marquer le coup, la fête va se décliner tout au long de l’été avec des promotions et de nombreuses nouveautés. Parmi elles, l’arrivée d’un nouveau chef, Michael Vinitsky, arrivé du Grinder il y a trois mois. «Il est jeune, dynamique, et il a une belle expérience, résume Philip. Et il veut mettre son input dans tout ça.»

Il prépare notamment un nouveau menu qui sera présenté à l’automne: au programme, une carte un peu plus à saveur 2017 tout en gardant les classiques (notamment les classiques réinventés, comme le pâté chinois au canard confit, le tartare de bœuf à l’huile de truffe ou encore le pogo maison croustillant).

Le Saloon, c’est une cuisine bistronomie avec une cinquantaine de choix, dont une grande variété d’options abordables que le propriétaire tient à préserver. Le resto offre des tartares, des poke bowls, du poisson grillé, burgers… L’équipe en cuisine veut utiliser des produits locaux, faire des choses un peu plus recherchées; essayer d’être «le plus raffiné possible sans tomber dans la cuisine française».

C’est que le Saloon a beaucoup évolué avec sa clientèle. «Il y a 25 ans, il y avait 95% de gais, indique le propriétaire. Aujourd’hui, on est devenu un resto de destination, et la clientèle est plus variée. On veut garder notre clientèle, mais aussi la rajeunir…»

Le Saloon

1333, rue Sainte-Catherine Est – Montréal

514 522-1333

lesaloon.ca