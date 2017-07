Notkins : Une terrasse calme dans la jungle urbaine

Le mois dernier, le site OpenTable a sélectionné sept établissements montréalais parmi les 100 meilleurs restaurants avec terrasse au Canada. Parmi eux, le Notkins: ce bar à huîtres a su se démarquer en transformant son espace extérieur en véritable atout.

Alors que la plupart des terrasses de restaurants à Montréal sont installées sur le trottoir, obligeant les gourmands à déguster leurs plats au milieu des passants et des pots d’échappement, la terrasse du Notkins donne sur une cour partagée avec l’hôtel Marriott, où domine la verdure.

«Quand le soleil est au rendez-vous, la terrasse est toujours pleine, explique Sylvie Lanteigne, la directrice de l’établissement. Nous sommes situés au cœur de la ville, mais une fois sur la terrasse on ne se sent pas au centre-ville…» Résultat: de nombreux hôtels conseillent le Notkins à leurs clients à la belle saison.

Le restaurant a décidé d’agrandir la terrasse afin d’être en mesure d’accueillir une vingtaine de personne de plus sur cet espace, qui affiche pour le moment une capacité maximale de 45 convives. «Nous avons agencé cette extension sous la forme d’un lounge privé lors du Grand Prix et ce test a bien fonctionné», indique la directrice.

Espace et boîtes à fleurs

Par souci du bien-être de ses clients, le Notkins a pris soin de ne pas maximiser l’occupation de son espace extérieur à tout prix. «Parfois, certains restaurants mettent tellement de tables dehors qu’on a presque l’impression de manger dans l’assiette de son voisin, déplore Sylvie Lanteigne. Nous avons donc le fait le choix de garantir la meilleure expérience possible à nos clients.»

Côté aménagement, le Notkins a veillé à assurer une cohérence entre son intérieur et son extérieur: lors de son ouverture en 2015, le restaurant a misé sur une décoration brute axée sur le verre, le bois, le métal et le béton. Le but était de refléter une identité culinaire mettant l’accent sur l’authenticité et la mise en valeur des produits de la mer.

Et chaque année avant le début de la saison estivale, le restaurant renouvelle les boîtes à fleurs qui ornent sa terrasse. Plutôt que de faire appel à un professionnel, le restaurant a pris le parti de réunir ses troupes autour d’une activité de jardinage: «Tout le monde met la main à la pâte, c’est vraiment bon pour renforcer l’esprit d’équipe!»

Notkins

1101, rue Bleury – Montréal

514 866-1101

www.notkins.com