Restos : s’adapter pour durer

Seuls 15% des restaurants survivent au-delà de neuf ans, selon les chiffres de l’Association des restaurateurs du Québec. Encore plus rares sont les établissements comme L’Imprévu, qui flatte toujours les papilles de ses clients 32 ans après sa création. Depuis 1985, c’est le chef Hervé Larue qui officie aux fourneaux, et sa conjointe, Sylvie Frégeau, qui assure le service en salle.

«Ce restaurant c’est tout notre vie, raconte Sylvie, dont la passion pour son métier est restée intacte. Voir les gens savourer le plat que l’on vient de préparer spécialement pour eux représente une satisfaction immédiate qui me comble toujours autant.» Une belle réussite que le couple doit notamment à la capacité de s’adapter sans cesse aux attentes de la clientèle. Récemment, les propriétaires ont ajouté au site internet de L’Imprévu la possibilité de visiter virtuellement le restaurant.

Un moyen d’attirer de nouveaux gourmands, mais aussi de rassurer des consommateurs de plus en plus soucieux de choisir le meilleur restaurant et de s’épargner la déception de manger dans une ambiance festive alors qu’ils rêvaient d’un souper aux chandelles dans un cadre intimiste – ou vice-versa.

«Aujourd’hui les clients sont très avisés. Ils cherchent avant tout à vivre une expérience, explique Pierre-Marc Cardinal, consultant chez Toques Marketing. Les visites virtuelles permettent de découvrir les lieux, de voir comment ils sont décorés et d’éviter les mauvaises surprises.»

Un jour où l’établissement était fermé, une entreprise spécialisée est donc venue filmer en 360 degrés ce restaurant de Saint-Jean-sur-Richelieu. «Cela fait partie des informations que les gens aiment avoir avant de se rendre chez nous», explique Sylvie.

L’importance d’être multitâche

Bien qu’internet n’existait pas encore pour le grand public dans les années 1980, Sylvie et Hervé ont su prendre ce virage technologique avec leur restaurant, qui possède son site web depuis une quinzaine d’années. Pour gérer ce site ainsi que la présence de L’Imprévu sur les réseaux sociaux, les restaurateurs travaillent avec un consultant spécialisé.

Car, avec le temps, Sylvie a déjà dû apprendre à porter plusieurs chapeaux. À l’origine maître d’hôtel, elle s’est retrouvée copropriétaire d’un restaurant qui est passé de 30 à 170 places au fil des ans. Avec son conjoint, elle est également à la tête d’une équipe de 12 personnes.

«Ressources humaines, gestion… J’ai appris tout cela au fil des ans au gré de l’évolution de la restauration. Aujourd’hui, encore plus qu’avant, il faut être multitâche. Surtout que les gens sont au courant des prix du marché et sont plus regardants quant au rapport qualité-prix. Ils sont des consommateurs de plus en plus avertis…»

Restaurant L’Imprévu

163, rue Saint-Jacques – Saint-Jean-sur-Richelieu

450 346-2417

restaurantlimprevu.com