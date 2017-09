Révolution falafel

En mai 2015, trois frères montréalais d’origine libanaise démarraient leur fast casual santé dédié au falafel : Falafel Avenue. Avec un menu 99% végétalien et entièrement fait main, le concept redéfinit ce que le consommateur peut attendre du fast food.

Falafel 101

À la base, le falafel est une boule frite composée à 80% de pois chiches, auxquels on rajoute des ingrédients simples comme de l’ail, des oignons et de la coriandre. L’inclusion de graines de sésame transforme le tout en en protéine végétale complète.

Chez Falafel Avenue, le falafel a été élevé au rang de délice culinaire grâce à l’élaboration de mélanges d’épices et de sauces maison. Qu’il soit « Vert » – aromatisé au persil, à l’aneth et à la menthe – ou « Ensoleillé » – aux poivrons jaunes et rouges rôtis et à l’oignon rouge -, chaque falafel est fabriqué avec des produits frais.

« Contrairement à beaucoup de protéines végétales, nos falafels se digèrent bien. On fait tremper nos pois chiches secs nous-mêmes, on les moud et on les cuit avec soin », explique Michel Zeidan, l’un des frères derrière Falafel Avenue. « Personnellement, j’aurais de la difficulté à dire lequel de nos falafels je préfère, car ce serait comme choisir entre mes enfants. En plus, j’aime la diversité… Mais je dirais peut-être celui qui est cuit au four, car on goûte plus les épices! »

Opération séduction

Samedi dernier, les trois associés ont procédé au lancement officiel de leur deuxième succursale, située sur le Plateau Mont-Royal. N’y allant pas avec le dos de la cuillère, ils ont offert leurs falafels gratuitement aux clients venus les essayer. « On sait que notre produit est spécial, mais on voulait laisser notre nourriture parler par elle-même. Go big or go home! », rigole Michel.

Si le fast food santé est au goût du jour, Falafel Avenue offre une alternative intéressante dans un marché dominé par les bols, salades et pokés en tout genre. La jeune PME, qui s’est dotée d’une image de marque forte dès le départ, ne cache d’ailleurs pas son ambition de croissance. « Dès le début, notre ambition était de bâtir une entreprise franchisable. Mais pour le moment, nous nous concentrons sur le fait d’offrir une expérience constante. »

Falafel Avenue

2020, rue Robert-Bourassa – Montréal

514 842-9494

111, avenue Mont-Royal Ouest – Montréal

514 379-3228

falafelavenue.com