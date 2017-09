Le brunch est là pour rester

Le succès que remportent les brunchs ne se dément pas et prend même de l’ampleur. De plus en plus de restaurants ont décidé de s’y mettre pour répondre aux envies de leur clientèle. Œufs mollets, pain doré, pommes de terre rissolées, bagel au saumon fumé, le tout servi avec un café et un verre de jus d’orange fraîchement pressé… Le brunch, dont le mot mêle « breakfast » et « lunch », connaît un franc succès depuis quelques années.

Adapté à l’heure indécise des réveils dominicaux, il est d’autant plus prisé par les jeunes, même si les restaurateurs veulent en faire un rendez-vous familial. Aux États-Unis au 19e siècle, les fêtards prenaient alors un déjeuner bien chargé qu’ils accompagnaient d’un champagne.

Aujourd’hui, le brunch a bien changé. Fini le champagne et place aux jus divers. Le brunch se déguste à la carte ou même sous la forme de buffet, satisfaisant les gourmets attachés au déjeuner sucré mais aussi ceux qui sont plus bacon et œufs.

Il a même depuis monté en gamme puisqu’il séduit désormais les chefs étoilés, comme le Britannique Gordon Ramsey. S’ils ne vont pas au restaurant, certains aiment organiser ce rendez-vous dominical entre amis.

Attirer une nouvelle clientèle

À Saint-Jean-sur-Richelieu, tous les restaurateurs en proposeraient, d’après Marc-André Roy, copropriétaire du Bistro Morgane et du Glen’s Morgan pub irlandais qui le jouxte. Alors il a lui aussi décidé de couvrir une nouvelle plage horaire : « Nous allons tester notre menu de brunch dimanche, puis nous le lancerons officiellement le 22 septembre. »

Il prévoit de proposer de 9h à 15h sa liste de crêpes bretonnes déjà bien connue des habitués, mais aussi des « cassolettes funky » comme celle au canard confit. « On ne sait pas pourquoi, mais c’est un fait : les gens aiment bruncher. Ils aiment payer 25$ pour un déjeuner, mais 10$ seulement pour un souper. Ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, personne ne comprend », lance en souriant le restaurateur.

Pour lui, créer un menu brunch est un excellent moyen d’attirer une nouvelle clientèle qui, une fois sur place, pourra aussi voir ce que propose le Bistro Morgane en soirée. Il s’agit ainsi de « donner un plus au restaurant »…

Bistro Morgane

296, rue Champlain – Saint-Jean-sur-Richelieu

450 348-5550

restaurantlamorgane.com