Restos : la nouvelle tendance vidéo sur Facebook

Les stratégies de développement de contenus sont en constante évolution dans l’univers des réseaux sociaux et la vidéo s’y est taillé une place de choix au cours des dernières années. Et pour cause : en plus de capter l’attention, elle suscite plus de réactions que les autres types de contenus. Sur Facebook seulement, les utilisateurs regardent plus de 100 millions d’heures de vidéos… chaque jour!

Le PDG des Productions Nücom, Vincent Roy, a été témoin de cette révolution. Fondée en 2011, son agence spécialisée dans la conception, la réalisation et la diffusion de vidéos en tout genre sur le web n’a plus à convaincre les clients de la pertinence de ce type de contenu aujourd’hui. Les clients reconnaissent désormais la nécessité d’y investir de manière réfléchie.

Selon Vincent, la tendance du moment est à la réalisation de courtes séries vidéo sur des sujets précis : « Cela revient à dire que tu crées ta propre mini-chaîne télé. Une série de vidéos génère plus de contenu, donc plus d’impact. Les gens peuvent devenir un peu accro à ça et attendre avec impatience le prochain gag. »

Accords poutine-bière

Pour Joëlle Deraspe, responsable marketing pour les restos-pubs Balthazar, la décision de créer une première mini-série de vidéos informatives au ton humoristique allait de soi. Tournée au début de l’été, la série a été diffusée progressivement à intervalles réguliers. « Pour nous, Facebook est un lieu d’échange avec la communauté. L’humour, c’est un moyen de nous démarquer et de démontrer la personnalité du Balthazar », explique la jeune femme.

Dans une vidéo diffusée le 2 juin et qui a pratiquement atteint les 70 000 vues, les serveurs sont mis à contribution pour démontrer 6 façons (pas toutes sérieuses) d’ouvrir une bière. Dans celle du 3 août, visionnée à plus de 50 000 reprises, on retrouve le personnage récurrent du bièrologue Simon Robitaille en train de s’empiffrer de poutines pour présenter les accords poutine-bière vedettes de l’établissement.

Signe que nous sommes en période de pénurie de main d’oeuvre : l’une des capsules de cette mini-série a été consacrée au recrutement de personnel pour la nouvelle succursale du Balthazar, qui ouvrira ses portes à Québec à l’automne.

Selon Vincent, la courte série vidéo prendra de plus en plus de place sur les réseaux sociaux, car elle représente une manière éprouvée pour les marques de créer une relation avec l’auditoire. « La récurrence du contenu exprime un engagement de la part de l’entreprise, ce qui augmente sa crédibilité aux yeux des consommateurs… »

